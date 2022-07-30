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Україна тимчасово припинить виплату боргу після згоди G7 на реструктуризацію, - S&P

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Україна, Субота 30 липня 2022 10:11
Україна тимчасово припинить виплату боргу після згоди G7 на реструктуризацію, - S&P Фото: Україна припинить виплати боргів на два роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна запропонувала кредиторам відстрочити виплату боргів на два роки і призупинить платежі. Пропозиція надійшла на тлі значного макроекономічного, зовнішнього і фіскального тиску, викликаного війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародне агентство S&P Global Ratings.

За даними агентства, офіційні кредитори країни, в тому числі країни "Великої сімки", вже прийняли пропозицію, а власникам приватних облігацій було запропоновано проголосувати по ньому до 9 серпня.

"Ми вважаємо практично безсумнівним, що уряд України припинить виплати принаймні частини зовнішнього боргу, як це задокументовано в даний час", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає S&P, пропозиція про відстрочення обслуговування зовнішнього боргу не включає ніяких скорочень боргу і пропонує деяку компенсацію власникам облігацій у вигляді додаткових процентних платежів за звичайними єврооблігаціями і плати за згоду з цінних паперів, прив'язаним до ВВП.

Нагадаємо, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки в разі схвального рішення кредиторів.

Згідно з постановою Кабміну, кінцева дата погашення облігацій відкладається на термін у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

Західні уряди-кредитори "Великої сімки" заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.

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