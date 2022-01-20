Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала, - НБУ

Украина в январе 2022 года временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. Это произошло из-за роста геополитического напряжения и роста уровня ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Геополитика привела к росту так называемой премии за риск для Украины как на внешних рынках, так и на внутренних. Причем на внешних рынках доходность украинских ОЗДП достигла стрессовых уровней, двузначных. И к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал Лупин.

В то же время внутренний рынок значительно лучше пережил эти события. Если сравнивать с мартом 2020 года, когда пиковые сделки на вторичном рынке ОВГЗ заключались со ставками 20-25%, то 19 января пиковые ставки составили 16-17%, добавил он.

Лупин отметил, что рациональному инвестору нет смысла участвовать в первичных аукционах и выгоднее покупать бумаги на вторичном рынке. Однако он считает, что это временное явление, и после деэскалации доходности на рынках сравняются, и Минфин сможет привлекать гривну на аукционах.