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Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала, - НБУ

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Украина, Четверг 20 января 2022 16:29
Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала, - НБУ Фото: Украина пока не может привлекать средства на рынках капитала (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина в январе 2022 года временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. Это произошло из-за роста геополитического напряжения и роста уровня ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Геополитика привела к росту так называемой премии за риск для Украины как на внешних рынках, так и на внутренних. Причем на внешних рынках доходность украинских ОЗДП достигла стрессовых уровней, двузначных. И к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал Лупин.

В то же время внутренний рынок значительно лучше пережил эти события. Если сравнивать с мартом 2020 года, когда пиковые сделки на вторичном рынке ОВГЗ заключались со ставками 20-25%, то 19 января пиковые ставки составили 16-17%, добавил он.

Лупин отметил, что рациональному инвестору нет смысла участвовать в первичных аукционах и выгоднее покупать бумаги на вторичном рынке. Однако он считает, что это временное явление, и после деэскалации доходности на рынках сравняются, и Минфин сможет привлекать гривну на аукционах.

По данным НБУ, преобладание спроса на валюту в начале 2022 года было вызвано двумя факторами. Первый геополитический, второй - сезонный. В частности, в декабре Минфин потратил 76 млрд гривен, часть этих средств через некоторое время ушла на валютный рынок.

НБУ видел "агрессивную" покупку валюты только со стороны нерезидентов, которые продали украинские ОВГЗ и выходили из страны под влиянием геополитических факторов.

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