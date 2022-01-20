Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу, - НБУ

Україна в січні 2022 року тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Це відбулося через зростання геополітичної напруги та зростання рівня ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Геополітика призвела до зростання так званої премії за ризик для України як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх. Причому на зовнішніх ринках дохідність українських ОЗДП досягла стресових рівнів, двозначних. І на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу", - сказав Лупін.

Водночас внутрішній ринок значно краще пережив ці події. Якщо порівнювати з березнем 2020 року, коли пікові угоди на вторинному ринку ОВДП укладалися зі ставками 20-25%, то 19 січня пікові ставки склали 16-17%, додав він.

Лупін зазначив, що раціональному інвестору немає сенсу брати участь у первинних аукціонах та вигідніше купувати папери на вторинному ринку. Однак він вважає, що це тимчасове явище, і після деескалації дохідності на ринках зрівняються, і Мінфін зможе залучати гривню на аукціонах.