Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу, - НБУ
Україна в січні 2022 року тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Це відбулося через зростання геополітичної напруги та зростання рівня ставок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Геополітика призвела до зростання так званої премії за ризик для України як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх. Причому на зовнішніх ринках дохідність українських ОЗДП досягла стресових рівнів, двозначних. І на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу", - сказав Лупін.
Водночас внутрішній ринок значно краще пережив ці події. Якщо порівнювати з березнем 2020 року, коли пікові угоди на вторинному ринку ОВДП укладалися зі ставками 20-25%, то 19 січня пікові ставки склали 16-17%, додав він.
Лупін зазначив, що раціональному інвестору немає сенсу брати участь у первинних аукціонах та вигідніше купувати папери на вторинному ринку. Однак він вважає, що це тимчасове явище, і після деескалації дохідності на ринках зрівняються, і Мінфін зможе залучати гривню на аукціонах.
За даними НБУ, переважання попиту на валюту на початку 2022 року було викликано двома факторами. Перший геополітичний, другий - сезонний. Зокрема, в грудні Мінфін витратив 76 млрд гривень, частина цих коштів через деякий час пішла на валютний ринок.
НБУ бачив "агресивну" купівлю валюти лише з боку нерезидентів, які продали українські ОВДП та виходили з країни під впливом геополітичних факторів.