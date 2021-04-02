Украина впервые ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды

Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды. В частности, были заблокированы активы лиц, причастных к контрабанде.
"Сегодня впервые введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы имущество лиц, которые по аналитическим данным СНБО и СБУ, можно назвать топ-10 украинской контрабанды", - заявил он.
Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться. Он отметил, что под санкции попали только первые десять контрабандистов и они не будут последними.
"Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов, а еще мы готовим законодательные изменения для введения криминализации недостоверного таможенного декларирования", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 19 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании Совета обсудят борьбу с контрабандой. Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено предприятиям, которые работают на территории "Л/ДНР".
Кроме того, 11 марта на заседании СНБО рассматривалась контрабанда сигарет с оккупированного Донбасса. Тогда Данилов заявил, что власти усилят борьбу с организованной преступностью, которая контролирует незаконные поставки контрафактных сигарет с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.