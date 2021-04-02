RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди

Автор: РБК-Україна

Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди. Зокрема, були заблоковані активи осіб, причетних до контрабанди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні вперше введені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи майно осіб, які за аналітичними даними РНБО і СБУ, можна назвати топ-10 української контрабанди", - заявив він.

Президент підкреслив, що боротьба з контрабандою буде продовжуватися. Він зазначив, що під санкції потрапили тільки перші десять контрабандистів і вони не будуть останніми.

"Відсторонені від роботи десятки посадових осіб митних органів, а ще ми готуємо законодавчі зміни для введення криміналізації недостовірного митного декларування", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 19 березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на засіданні Ради обговорять боротьбу з контрабандою. Він підкреслив, що особливу увагу буде приділено підприємствам, які працюють на території "Л/ДНР".

Крім того, 11 березня на засіданні РНБО розглядалася контрабанда сигарет з окупованого Донбасу. Тоді Данилов заявив, що влада посилить боротьбу з організованою злочинністю, яка контролює незаконні постачання контрафактних сигарет з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийконтрабандаСанкції
Читайте також
Байден чекає на можливість знову відвідати Україну, - Єрмак
Зеленський і Байден вперше поговорили: всі подробиці
Прогноз погоди