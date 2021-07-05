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Украина впервые примет украино-польско-литовские учения "Три меча"

Автор: Сергей Пышкин

С 17 по 30 июля впервые в Украине состоятся многонациональные учения "Три меча". Проведение учений является частью продолжения партнерской программы между Литовской Республикой, Украиной и Республикой Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

К учениям будут привлечены более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин.

Как отмечает пресс-служба, главной целью проведения "трех мечей" является:

  • создание благоприятных условий развития и слаживания подразделений Украины, Литвы и Польши;
  • обмен знанием и опытом;
  • повышение уровня международного военного сотрудничества;
  • оценка возможностей военных подразделений;
  • подготовка лидеров батальонов в многонациональном контексте;
  • поддержание эффективных отношений между партнерами;

Стоит отметить, что "Три меча" имеют исключительно оборонительный характер, для увеличения безопасности Центральной и Восточной Европы. В частности, проведение военных учений поможет Украине в реформировании Вооруженных Сил.

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