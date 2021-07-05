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Україна вперше прийме україно-польсько-литовські навчання "Три мечі"

Автор: Сергій Пишкін

З 17 по 30 липня вперше в Україні відбудуться багатонаціональні навчання "Три мечі". Проведення навчань є частиною продовження партнерської програми між Литовською Республікою, Україною та Республікою Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

До навчань будуть залучені більше ніж 1200 військовослужбовців та 200 бойових машин.

Як зазначає пресслужба, головною метою проведення "Трьох мечів" є:

  • створення сприятливих умов розвитку та злагодження підрозділів України, Литви та Польщі;
  • обмін знанням та досвідом;
  • підвищення рівня міжнародного військового співробітництва;
  • оцінка можливостей військових підрозділів;
  • підготовка лідерів батальйонів у багатонаціональному контексті;
  • підтримка ефективних відносин між партнерами;

Варто відзначити, що "Три мечі" мають виключно оборонний характер, задля збільшення безпеки Центральної та Східної Європи. Зокрема, проведення військових навчань допоможе Україні в реформуванні Збройних Сил.

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