Україна вперше прийме україно-польсько-литовські навчання "Три мечі"

З 17 по 30 липня вперше в Україні відбудуться багатонаціональні навчання "Три мечі". Проведення навчань є частиною продовження партнерської програми між Литовською Республікою, Україною та Республікою Польща.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
До навчань будуть залучені більше ніж 1200 військовослужбовців та 200 бойових машин.
Як зазначає пресслужба, головною метою проведення "Трьох мечів" є:
Варто відзначити, що "Три мечі" мають виключно оборонний характер, задля збільшення безпеки Центральної та Східної Європи. Зокрема, проведення військових навчань допоможе Україні в реформуванні Збройних Сил.