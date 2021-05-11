ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина впервые примет участие в заседании Центральноевропейской пятерки

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 13:51
Украина впервые примет участие в заседании Центральноевропейской пятерки Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Украину впервые пригласили для участия во встрече "Центральноевропейской пятерки" (С5), которая состоится 12-13 мая в Словакии. Украину будет представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Центральноевропейская пятерка" является региональным форматом взаимодействия глав МИД Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии. Формат был создан в 2020 году по инициативе главы Австрии. В рамках этого формата страны обсуждают актуальные вопросы европейской и региональной политики.

"Дмитрий Кулеба обсудит с коллегами безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта и вблизи украинской границы, укрепление безопасности в Восточной и Центральной Европе, интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Министр также проведет во время визита ряд двусторонних встреч", - сообщили в МИД.

Ранее Кулеба сообщал, что поведение Российской Федерации на европейской арене сравнимо с "пандемией в политике". По его словам, это серьезный вызов солидарности Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что Кулеба поблагодарил европейских партнеров за помощь в сдерживании российской агрессии. По его словам Россия, хоть и не отвела силы от границ, перестала бряцать оружием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Европа Дмитрий Кулеба
NEWS
Стрельба в школе в Казани: что известно
Стрельба в школе в Казани: что известно
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом