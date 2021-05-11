Украина впервые примет участие в заседании Центральноевропейской пятерки

Украину впервые пригласили для участия во встрече "Центральноевропейской пятерки" (С5), которая состоится 12-13 мая в Словакии. Украину будет представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба .

"Центральноевропейская пятерка" является региональным форматом взаимодействия глав МИД Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии. Формат был создан в 2020 году по инициативе главы Австрии. В рамках этого формата страны обсуждают актуальные вопросы европейской и региональной политики.

"Дмитрий Кулеба обсудит с коллегами безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта и вблизи украинской границы, укрепление безопасности в Восточной и Центральной Европе, интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Министр также проведет во время визита ряд двусторонних встреч", - сообщили в МИД.