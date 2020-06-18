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Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Россию и Беларусь

Новости » Энергетика     18.06.2020 - 13:49
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Россию и Беларусь
Фото: возобновляется экспорт электроэнергии в Россию и Беларусь (РБК-Украина)

Поставки начнутся уже в июне

Украина в июне возобновит экспорт электрической энергии в Россию и Беларусь. Первый аукцион по соответствующим направлениям запланирован на 18 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

Сообщается, что компания возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределению доступа к пропускной способности по направлениям Украина - Россия и Украина - Беларусь.

"В частности, 18 июня будет проведен суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня, а дата месячного аукциона по распределению пропускной способности на июль - 22-23 июня", - говорится в сообщении.

Таким образом, будет восстановлен экспорт электроэнергии из торговой зоны Украины в страны, которые не являющиеся членами Энергетического сообщества (Россия и Беларусь).

Напомним, в апреле Украина ограничила импорт электроэнергии из России и Беларуси на период карантина и в течение 30 дней после его отмены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ведет переговоры об увеличении возможностей по экспорту электроэнергии

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Российская ФедерацияБеларусьэкспортЭлектроэнергия
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