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Україна відновлює експорт електроенергії в Росію та Білорусь

Новини » Енергетика     18.06.2020 - 13:49
Україна відновлює експорт електроенергії в Росію та Білорусь
Фото: відновлюється експорт електроенергії в Росію і Білорусь (РБК-Україна)

Поставки почнуться вже в червні

Україна в червні відновить експорт електричної енергії в Росію і Білорусь. Перший аукціон за відповідними напрямами запланований на 18 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укренерго".

Повідомляється, що компанія відновлює проведення місячних і добових аукціонів з розподілу доступу до пропускної спроможності за напрямами Україна - Росія та Україна - Білорусь.

"Зокрема, 18 червня буде проведено добовий аукціон за відповідними напрямами з датою поставки електроенергії 20 червня, а дата місячного аукціону з розподілу пропускної здатності на липень - 22-23 червня", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, буде відновлено експорт електроенергії з торгової зони України до країн, які не є членами Енергетичного співтовариства (Росія та Білорусь).

Нагадаємо, у квітні Україна обмежила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі на період карантину та протягом 30 днів після його скасовування.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд веде переговори про збільшення можливостей експорту електроенергії

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Російська ФедераціяБілорусьекспортЕлектроенергія
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