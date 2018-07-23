Украина возобновит выпуск облигаций в евро, - Маркарова

Украина также будет увеличивать выпуск облигаций в своей национальной валюте

Украина планирует увеличить объем заимствований, в частности, возобновить выпуск облигаций внешнего государственного займа в евро. Об этом заявила исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает Reuters.

Кроме того, по ее словам, Украина будет брать взаймы в долларах, а также увеличивать выпуск облигаций в своей национальной валюте.

"Прошло некоторое время с тех пор, как мы выпустили (облигации, - ред.) в евро... но мы можем исследовать и другие рынки", - заявила она.

Маркарова также не исключает, что Украина может впервые осуществить выпуск облигаций в китайском юане.

Она отметила, что выпуск облигаций в евро может состояться в этом году, в зависимости от рыночных условий.

Также она сообщила, что план Украины по обслуживанию долгов будет обнародован в предстоящей среднесрочной стратегии управления государственным долгом.

Напомним, Маркарова также рассказала, что Украина ведет "очень конструктивные переговоры" с Международным валютным фондом относительно новых цен на газ для населения.