В Минфине назвали конструктивными переговоры с МВФ по газу и бюджету

Украина улучшила показатели исполнения государственного бюджета, что положительно для переговоров МВФ и Минфина

Украина ведет "очень конструктивные переговоры" с Международным валютным фондом (МВФ), относительно новых цен на газ для населения. Об этом в понедельник, 23 июля, заявила и.о. министра финансов Елена Маркарова в Лондоне, передает Bloomberg TV.

По ее словам, с момента ее назначения на пост руководителя Минфина, этот вопрос стал один из ключевых приоритетов для возобновления и активного участия в переговорах с МВФ.

"На мой взгляд, сейчас у нас очень хорошие дискуссии... О бюджете и ценах на газ у нас очень конструктивные дискуссии, которые я надеюсь скоро закончатся конструктивом", - сказала Маркарова.

Также она добавила, что Украина улучшила показатели исполнения государственного бюджета.

"Когда мы начали обсуждение ранее, у нас были только результаты первого квартала. Теперь у нас есть результаты за шесть месяцев, которые лучше, чем мы ожидали в первом квартале", - сказала руководитель Минфина.

Маркарова в Лондоне также заявила, что соглашение поможет Украине возобновить финансовые поступления от фонда в рамках льготного кредита на 17,5 миллиардов долларов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина уже год ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно цены на газ.