Україна відновить випуск облігацій в євро - Маркарова

Україна також буде збільшувати випуск облігацій у своїй національній валюті

Україна планує збільшити обсяг запозичень, зокрема, відновити випуск облігацій зовнішньої державної позики в євро. Про це заявила виконуючий обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає Reuters.

Крім того, за її словами, Україна буде брати в борг у доларах, а також збільшувати випуск облігацій у своїй національній валюті.

"Пройшов деякий час з тих пір, як ми випустили (облігації, - ред.) в євро... але ми можемо дослідити й інші ринки", - заявила вона.

Маркарова також не виключає, що Україна може вперше здійснити випуск облігацій у китайському юані.

Вона зазначила, що випуск облігацій в євро може відбутися в цьому році, в залежності від ринкових умов.

Також вона повідомила, що план України з обслуговування боргів буде оприлюднений у майбутній середньостроковый стратегії управління державним боргом.

Нагадаємо, Маркарова також розповіла, що Україна веде "дуже конструктивні переговори" з Міжнародним валютним фондом щодо нових цін на газ для населення.