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Украина возобновит международное авиасообщение 15 июня, но с самоизоляцией

Новости » Коронавирус     27.05.2020 - 09:59
Украина возобновит международное авиасообщение 15 июня, но с самоизоляцией
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Прибывшие в Украину должны будут 14 дней пробыть на самоизоляции

Украина возобновит международное авиасообщение согласно плану выхода из карантина с 15 июня. При этом все, кто прилетят в Украину, должны будут пройти самоизоляции или обсервацию на протяжении 14 дней.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на данный момент въехать и выехать из Украины уже можно на автомобильном транспорте.

"Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать. На сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщение, то согласно плану выхода из карантина, оно восстанавливается, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается, в Украину, то согласно установленным нормам она должна пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Дій вдома", и пробыть в самоизоляции 14 дней", - сказал Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 июня возобновляется работу железнодорожных перевозок, "Укразализныця" уже открыла продажу билетов на 14 поездов.

Также сообщалось, что Турция возобновит авиасообщение с Украиной начиная с 1 июля.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантинавиасообщение
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