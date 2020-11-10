Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, но людей почти нет

Украина со своей стороны возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе. При этом небольшая группа людей наблюдается лишь возле КПВВ "Счастье" и "Станица Луганская".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, четыре КПВВ в Донецкой и три - в Луганской области, возобновили пропуск граждан с 8 утра 10 ноября.

"Военнослужащие находятся на местах и ​​готовы к оформлению людей, которые готовы пересечь линию разграничения. В то же время мы фиксируем, что только на КПВВ "Счастье" и "Станица Луганская" небольшая группа людей прибыла, чтобы проследовать в направлении оккупированных территорий. На других направлениях людей пока нет", - сказал Демченко.

В ГПСУ связывают это с заявлениями пророссийских сил, которые накануне отказались возобновлять пропуск граждан со своей стороны.

"Это вызывает опасения у людей", - добавил Демченко.

Напомним, с 10 ноября Украина планировала возобновить пропуск граждан через все семь КПВВ на Донбассе. Среди них и два новых пункта пропуска - "Счастье" и "Золотое". Все КПВВ будут работать по графику с 8 до 16.

При этом боевики отказались открыть пропуск через КПВВ "Счастье" и "Золотое". Оккупанты считают, что открытие этих КПВВ не было согласовано с ними.

Как писало РБК-Украина, после этого украинская делегация в ТКГ обвинила Россию в срыве открытия новых КПВВ.