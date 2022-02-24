Украина возобновила полный контроль над Гостомелем

Украинские войска взяли под контроль аэродром в Гостомеле Киевской области. Раньше там Россия пытались высадить десант.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал Верховной Рады.
"Гостомель полностью находится под контролем украинских войск", – отметили в парламенте.
План оккупантов по захвату взлетно-посадочной полосы аэродрома закончился провалом. В соцсетях распространяется информация об уничтожении российских войск, ранее предпринявших попытку высадиться в Гостомеле.
Также эти данные подтвердил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. О взятии аэродрома под контроль ВСУ он заявил в эфире "5 канала".
К слову, ранее Минздрав объявил количество жертв в результате российской агрессии против Украины.
Кроме того, американский президент Джо Байден объявил о новых санкциях против России из-за вторжения на украинские территории.