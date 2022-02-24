RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна відновила повний контроль над Гостомелем

Автор: Антон Федорців

Українська війська взяли під контроль аеродром у Гостомелі на Київщині. Раніше там Росія намагалися висадити десант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Верховної Ради.

"Гостомель повністю під контролем українських військ", – відзначили в парламенті.

План окупантів із захоплення злітно-посадкової смуги аеродрому зазнав провалу. У соцмережах поширюється інформація про знищення російських військ, які раніше зробили спробу висадитися у Гостомелі.

Також ці дані підтвердив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про взяття аеродрому під контроль ЗСУ він заявив в ефірі "5 каналу".

До слова, раніше МОЗ оголосило кількість жертв унаслідок російської агресії проти України.

Окрім того, американський президент Джо Байден оголосив про нові санкції проти Росії через вторгнення на українські території.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГостомельВторгнення Росії до України