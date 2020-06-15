Украина возобновила авиасообщение: куда можно полететь на этой неделе

Все пункты пропуска в аэропортах открыты
Уже с сегодняшнего дня в Украине возобновили международные регулярные пассажирские перевозки. Первый рейс Минск-Киев принял сегодня аэропорт "Борисполь".
Об этом глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем Telegram-канале.
Он заверил, что все пункты пропуска в аэропортах открыты. На этой неделе планируют возобновить рейсы:
С 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air Hungary.
С 21 июня - Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются).
С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.
Отметим, с сегодняшнего дня украинцы уже могут полететь в Албанию, США, Турцию, Великобританию.
Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостановила продажу билетов на многие рейсы до 1 августа.
Автор: Анастасия Рокитна