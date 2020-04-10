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В ОБСЕ фиксируют уменьшение обстрелов на Донбассе

Новости » Общество     10.04.2020 - 14:54
В ОБСЕ фиксируют уменьшение обстрелов на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

За прошлые две недели было зафиксировано около 8,7 тысяч обстрелов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за последние две недели фиксирует уменьшение нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Согласно отчету, в период с 23 марта по 5 апреля было зафиксировано около 8,7 тысяч обстрелов, что на 23% меньше предыдущего двухнедельного периода.

"В период с 23 марта по 5 апреля СММ зафиксировала около 8700 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 2700 взрывов. То есть количество нарушений режима прекращения огня и взрывов снизилась на 23% и 50% соответственно, если сравнивать с предыдущим двухнедельным периодом", - говорится в отчете.

Кроме этого миссия зафиксировала меньшее количество вооружения, размещенных с нарушением линии отвода - 25 единиц против 89, зафиксированных в течение предыдущих двух недель. Из них 10 на подконтрольной правительству территории, и 15 на неподконтрольной.

Также в ОБСЕ подтвердили информацию о 3 жертвах среди гражданского населения - один погибший и двое раненых. Всего с начала года погибли 4 гражданских, 24 - получили ранения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ООН зафиксировало в марте увеличение количества потерь среди гражданского населения на Донбассе. Всего погибли двое мирных жителей, еще 17 получили ранения, что является рекордным показателем с сентября 2019 года.

Также сообщалось, что на протяжении прошлых суток ситуация на Донбассе резко обострилась - в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое ранены. Всего за сутки боевики 21 нарушали режим "тишины".

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