Украина восстанавливает внешнюю торговлю после карантина

Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

В августе объемы экспорта были почти на уровне прошлого года

Экспорт товаров из Украины за август 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал на 1,6% до 4,22 млрд долларов. В то же время импорт сократился на 11,1% до 4,48 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, за первые 8 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года экспорт товаров упал на 6,6% - до 30,91 млрд долларов, импорт - на 12,4% до 33,34 млрд долларов.

Как отметил торговый представитель Украины Тарас Качка, критический взгляд на состояние торговли говорит, что проблем с торговлей еще достаточно.

"Но радует то, как быстро торговля восстанавливается. Этому подтверждение не только наша статистика, но и исследования немецкого Kiel Institute for the World Economy, обнародованное вчера. Согласно с ним, международная торговля восстанавливается значительно более быстрыми темпами, чем после кризиса 2008 года", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, по данным таможенной статистики, объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долларов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долларов).

Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.