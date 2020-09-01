Україна відновлює зовнішню торгівлю після карантину

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

У серпні обсяги експорту були майже на рівні минулого року

Експорт товарів з України за серпень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року впав на 1,6% до 4,22 млрд доларів. Водночас імпорт скоротився на 11,1% до 4,48 млрд доларів.

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, за перші 8 місяців 2020 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року експорт товарів впав на 6,6% до 30,91 млрд доларів, імпорт - на 12,4% до 33,34 млрд доларів.

Як зазначив торговий представник України Тарас Качка, критичний погляд на стан торгівлі говорить, що проблем з торгівлею ще достатньо.

"Але тішить те як швидко торгівля відновлюється. Цьому підтвердження не лише наша статистика, але і дослідження німецького Kiel Institute for the World Economy, оприлюднене вчора. Згідно нього міжнародна торгівля відновлюється значно швидшими темпами, ніж після кризи 2008 року", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, за даними митної статистики, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-липні 2020 року склав 55,480 млрд доларів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (61,760 млрд доларів).

Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.