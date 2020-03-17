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Украина вошла в топ-3 по количеству жалоб заключенных в ЕСПЧ

Новости » Политика     17.03.2020 - 19:00
Украина вошла в топ-3 по количеству жалоб заключенных в ЕСПЧ
Фото: Европейский суд по правам человека (navalny.feldman.photo)

Около 15% от всех дел в ЕСПЧ поданы против Украины

Украина входит в тройку лидеров по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия содержания и обращения в местах несвободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что на сегодня из почти 60 тысяч судебных дел, которые ждут решения, примерно 15% - против Украины. Кроме того, только за последние несколько месяцев только Офис генпрокурора открыл 10 уголовных производств по фактам издевательства над заключенными.

"По результатам масштабных проверок на предмет законности и эффективности использования средств и госимущества в ЕРДР внесены 60 уголовных производств, убытки государства составили 170 млн гривен. В целом за прошлый год органами прокуратуры внесено почти 8 тысяч актов реагирования", - добавили в Офисе.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ отклонил жалобу Украины по закону о люстрации, решение вступило в силу. Данным решением суд признал, что люстрация в Украине нарушала права человека.

При этом украинский Минюст утверждает, что ЕСПЧ не признавал люстрацию неправомерной целиком, а только ее чрезмерный объем.

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