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Україна увійшла до топ-3 за кількістю скарг ув'язнених до ЄСПЛ

Новини » Політика     17.03.2020 - 19:00
Україна увійшла до топ-3 за кількістю скарг ув'язнених до ЄСПЛ
Фото: Європейський суд з прав людини (navalny.feldman.photo)

Близько 15% від усіх справ у ЄСПЛ подані проти України

Україна входить до трійки лідерів за кількістю скарг у Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на умови утримання і поводження у місцях несвободи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що на сьогодні майже 60 тисяч судових справ, які чекають на рішення, приблизно 15% - проти України. Крім того, лише за останні кілька місяців тільки Офіс генпрокурора відкрив 10 кримінальних проваджень за фактами знущань з ув'язнених.

"За результатами масштабних перевірок на предмет законності та ефективності використання коштів і держмайна до ЄРДР внесено 60 кримінальних проваджень, збитки держави склали 170 млн гривень. В цілому за минулий рік органами прокуратури внесено майже 8 тисяч актів реагування", - додали в Офісі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄСПЛ відхилив скаргу України щодо закону про люстрацію, рішення набрало чинності. Даним рішенням суд визнав, що люстрація в Україні порушувала права людини.

При цьому український Мін'юст стверджує, що ЄСПЛ не визнавав люстрацію неправомірною цілком, а тільки її надмірний обсяг.

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