Украина вошла в пятерку стран по количеству смертей из-за загрязнения окружающей среды

Украина вошла в пятерку европейских стран по количеству смертей из-за загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения (GAHP).

Как отмечается, по данным 2017 года, в Украине умирает 57 258 человек в год из-за загрязнения окружающей среды. По этому показателю Украина занимает четвертое место среди европейских стран.

В тройку лидеров вошли Турция (57 779 смертей), Германия (68 300) и Россия (118 687).

Так же четвертое место Украина занимает по количеству смертей на 100 тыс. населения (128). Первыми идут Болгария (137), Грузия (140) и Сербия (175).

В GAHP сообщили, что по количеству преждевременных смертей в мире из-за проблемы экологии лидируют Индия (2 326 771), Китай (1 865 566), Нигерия (279 318), Индонезия (232 974), Пакистан (223 836), Бангладеш (207 922) и Соединенные Штаты Америки (196 930).

По количеству смертей на 100 тыс. населения лидируют Чад (287), Центральноафриканская Республика (251), Северная Корея (202), Нигер (192), Мадагаскар и Папуа Новая Гвинея (по 183).

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина попала в пятерку стран мира с наибольшей заболеваемостью корью. В 2018 году показатели заболеваемости корью были выше всего в Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскар, Сомали и Украине. На эти страны выпала почти половина всех случаев заболевания корью.