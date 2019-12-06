Украина вошла в пятерку лидеров по заболеваемости корью

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Также в пятерку попали ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали

Украина вошла в пятерку стран мира с наибольшей заболеваемостью корью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Кроме того, в прошлом году показатели заболеваемости корью были выше всего в Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Сомали и Украине. На долю этих стран пришлась почти половина всех случаев заболевания корью в мире.

По оценкам организации, в 2018 году от кори умерли более 140 тыс. человек. Причиной их смерти стал резкий рост заболеваемости корью во всем мире, вызванный целым рядом вспышек во всех регионах. Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте младше пяти лет.

Напомним, в текущем году в Демократической Республике Конго около 5 тыс. человек умерли от вспышки кори. В ВОЗ подчеркивают, что эта эпидемия кора одна из крупнейших и самых быстрых в мире.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Украине снижается уровень заболеваемости корью. Отмечалось, что с лета 2017 года корью заболели более 115 тысяч человек, 41 из которых умер.

Добавим, что в Киеве наблюдалась масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За полгода 2019 года в столице корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.