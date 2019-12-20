Україна увійшла у п'ятірку країн за кількістю смертей через забруднення середовища

Україна увійшла до п’ятірки європейських країн за кількістю смертей через забруднення навколишнього середовища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Глобального альянсу з питань здоров’я та забруднення (GAHP).

Як зазначається, за даними 2017 року, в Україні помирає 57 258 людей на рік через забруднення навколишнього середовища. За цим показником Україна посідає четверте місце серед європейських країн.

У трійку лідерів увійшли Туреччина (57 779 смертей), Німеччина (68 300) та Росія (118 687).

Так само четверте місце Україна посідає за кількістю смертей на 100 тис. населення (128). Першими ідуть Болгарія (137), Грузія (140) та Сербія (175).

У GAHP повідомили, що за кількістю передчасних смертей у світі через проблеми екології лідирують Індія (2 326 771), Китай (1 865 566), Нігерія (279 318), Індонезія (232 974), Пакистан (223 836), Бангладеш (207 922) та Сполучені Штати Америки (196 930).

За кількістю смертей на 100 тис. населення лідирують Чад (287), Центральноафриканська Республіка (251), Північна Корея (202), Нігер (192), Мадагаскар та Папуа Нова Гвінея (по 183).

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації з охорони здоров'я, Україна потрапила до п'ятірки країн світу з найбільшою захворюваністю на кір. У 2018 році показники захворюваності на кір були вище за все в Демократичній Республіці Конго, Ліберії, Мадагаскар, Сомалі та Україні. На ці країни випала майже половина всіх випадків захворювання на кір.