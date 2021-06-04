Украина вошла в лето с относительно высокими запасами газа в ПХГ

По данным пресс-службы, с начала сезона закачки, в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища Украины поступило 0,33 млрд куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года.

"Обычно объем ежемесячной закачки газа в украинские ПХГ в начале сезона относительно низкий. Преимущественно пиковые нагрузки наблюдаются в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Кроме того, в этом году сезон закачки начался на 50 дней позже, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июня 2021 года иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 4,4 млрд куб. м газа. Это в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы начали сезон закачки в украинские ПХГ в невысоком темпе. В мае цены на газ достигали рекордных показателей, и газовые трейдеры "держат паузу" в ожидании лучших ценовых предложений для создания запасов", - отметил врио генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.