Украина начала закачивать газ в подземные хранилища

Украина начала закачку газа в подземные хранилища. Сезон отбора 2020 - 2021 годов оказался одним из самых длительных.

Об этом сообщает пресс-служба " Уктрансгаза ".

"Сезон закачки газа в украинские ПХГ начат. Мы закончили один из самых длинных сезонов отбора газа", - говорится в сообщении.

По данным компании, с октября прошлого года было отобрано 13,2 млрд куб. м (данные без учета Вергунского ПХГ на временно неподконтрольной территории).

По оперативным данным на сайте "Уктрансгаза", закачка газа началась 30 апреля, когда было закачано 3,85 млн кубометров газа, и продолжилась 1 мая.

Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.