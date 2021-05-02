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Украина начала закачивать газ в подземные хранилища

Новина українською → Украина, Воскресенье 02 мая 2021 16:35
Украина начала закачивать газ в подземные хранилища Фото: Украина начала закачку газа в ПХГ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина начала закачку газа в подземные хранилища. Сезон отбора 2020 - 2021 годов оказался одним из самых длительных.

Об этом сообщает пресс-служба "Уктрансгаза".

"Сезон закачки газа в украинские ПХГ начат. Мы закончили один из самых длинных сезонов отбора газа", - говорится в сообщении.

По данным компании, с октября прошлого года было отобрано 13,2 млрд куб. м (данные без учета Вергунского ПХГ на временно неподконтрольной территории).

По оперативным данным на сайте "Уктрансгаза", закачка газа началась 30 апреля, когда было закачано 3,85 млн кубометров газа, и продолжилась 1 мая.

Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.

Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.

Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. По состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось более 15,8 млрд куб. м газа

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