Украина начала закачивать газ в подземные хранилища
Украина начала закачку газа в подземные хранилища. Сезон отбора 2020 - 2021 годов оказался одним из самых длительных.
Об этом сообщает пресс-служба "Уктрансгаза".
"Сезон закачки газа в украинские ПХГ начат. Мы закончили один из самых длинных сезонов отбора газа", - говорится в сообщении.
По данным компании, с октября прошлого года было отобрано 13,2 млрд куб. м (данные без учета Вергунского ПХГ на временно неподконтрольной территории).
По оперативным данным на сайте "Уктрансгаза", закачка газа началась 30 апреля, когда было закачано 3,85 млн кубометров газа, и продолжилась 1 мая.
Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.
Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.
Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. По состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось более 15,8 млрд куб. м газа