Украина подтвердила готовность начать переход экономики страны на низкоуглеродистое развитие

Украина вошла в десятку стран-лидеров климатического процесса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

В частности, наше государство стало девятой страной мира, которое подало в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата Стратегию низкоуглеродистого развития Украины до 2050 года.

Указано, что документ уже опубликован на официальном портале Конвенции. Украина вошла в десятку мировых стран-лидеров таких как Франция, Германия, США, Великобритания, Канада, Мексика, Чехия, Бенин.

"Украина в очередной раз подтвердила... готовность начать переход экономики страны на низкоуглеродистое развитие, к которому со временем придут все страны мира... Государственная политика Украины направлена ​​на низкоуглеродистое развитие, которое предусматривает уменьшение объема выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива и старт инвестирования в возобновляемые источники энергии", - подчеркнул глава Минэкологии Остап Семерак.

Напомним, 18 июля Кабмин принял Стратегию низкоуглеродистого развития Украины до 2050 года, которая предусматривает сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов, внедрение экологически безопасного производства с применением "зеленых" технологий во всех секторах экономики.

Как писало РБК-Украина, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что 65% выбросов парниковых газов в Украине производит энергетический сектор.