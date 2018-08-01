Україна підтвердила готовність розпочати перехід економіки країни на низьковуглецевий розвиток

Україна увійшла в десятку країн-лідерів кліматичного процесу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Зокрема, наша держава стала дев'ятою країною світу, яка подала до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.

Вказано, що документ вже опублікований на офіційному порталі Конвенції. Україна увійшла в десятку світових країн-лідерів таких як Франція, Німеччина, США, Великобританія, Канада, Мексика, Чехія, Бенін.

"Україна вкотре підтвердила… готовність розпочати перехід економіки країни на низьковуглецевий розвиток, до якого з часом прийдуть усі країни світу… Державна політика України направлена на низьковуглецевий розвиток, яка передбачає зменшення обсягу викидів парникових газів, відмову від викопного палива і старт інвестування у відновлювальні джерела енергії", - підкреслив голова Мінекології Остап Семерак.

Нагадаємо, 18 липня Кабмін прийняв Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, яка передбачає скорочення викидів і збільшення поглинання парникових газів, впровадження екологічно безпечного виробництва із застосуванням "зелених" технологій у всіх секторах економіки.

Як писало РБК-Україна, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що 65% викидів парникових газів в Україні виробляє енергетичний сектор.