Кабмин поддержал Стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года

Новости Политика 18.07.2018 - 14:16
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Документ предусматривает, в частности, применение во всех секторах экономики "зеленых" технологий

Кабинет министров Украины в ходе заседания 18 июля 2018 года поддержал Стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, принятый документ предусматривает снижение объема выбросов парниковых газов, а также отказ от ископаемого топлива и начало инвестирования в возобновляемые источники энергии. После поддержки стратегии Кабмином документ направят в Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата, где стратегию должны принять на международном уровне.

В то же время отметим, что Украина одной из первых стран мира разработала Стратегию низкоуглеродного развития. Положения и показатели принятого документа будут пересматриваться каждые пять лет, учитывая национальные обстоятельства и возможности.

 

Фото: стратегия низкоуглеродного развития Украины

Напомним, в августе 2016 года президент Украины Петр Порошенко утвердил ратификацию Парижского соглашения по климату.

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Теги:  Кабинет Министров Украины,  климат,  Остап Семерак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС