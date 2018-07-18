Кабмин поддержал Стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года

Документ предусматривает, в частности, применение во всех секторах экономики "зеленых" технологий

Кабинет министров Украины в ходе заседания 18 июля 2018 года поддержал Стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, принятый документ предусматривает снижение объема выбросов парниковых газов, а также отказ от ископаемого топлива и начало инвестирования в возобновляемые источники энергии. После поддержки стратегии Кабмином документ направят в Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата, где стратегию должны принять на международном уровне.

В то же время отметим, что Украина одной из первых стран мира разработала Стратегию низкоуглеродного развития. Положения и показатели принятого документа будут пересматриваться каждые пять лет, учитывая национальные обстоятельства и возможности.

Фото: стратегия низкоуглеродного развития Украины

Напомним, в августе 2016 года президент Украины Петр Порошенко утвердил ратификацию Парижского соглашения по климату.