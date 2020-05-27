Україна внесла Панаму до переліку офшорних країн

Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розпорядження Кабміну було ухвалено після відповідного рішення ЄС

Кабінет міністрів України вніс Панаму до Переліку офшорних зон. Уряд вніс зміни до розпорядження від 23 лютого 2011 року № 143.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 травня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту розпорядження, Рада з економічних та фінансових питань ЄС рішенням від 18.02.2020, включила до свого списку податкових юрисдикцій, що не співпрацюють, крім інших юрисдикцій, Панаму.

"У цьому зв’язку, вважається за доцільне віднести юрисдикцію Панама до українського Переліку офшорних зон", - йдеться в записці.

Таким чином, оновлений Перелік офшорних зон виглядає так:

Британські залежні території

Острів Гернсі

Острів Джерсі

Острів Мен

Острів Олдерні

Центральна Америка

Беліз

Панама

Європа

Андорра

Гібралтар

Монако

Карибський регіон

Ангілья

Антигуа і Барбуда

Аруба

Багамські Острови

Барбадос

Бермудські Острови

Британські Віргінські Острови

Віргінські Острови (США)

Гренада

Кайманові Острови

Монтсеррат

Нідерландські Антильські Острови

Пуерто-Ріко

Сент-Вінсент і Гренадіни

Сент-Кітс і Невіс

Сент-Люсія

Співдружність Домініки

Теркс і Кайкос

Тринідад і Тобаго

Африка

Ліберія

Намібія

Сейшельські Острови

Тихоокеанський регіон

Вануату

Гуам

Маршальські Острови

Науру

Ніуе

Палау

Острови Кука

Американське Самоа

Самоа

Фіджі

Південна Азія

Мальдівська Республіка

Нагадаємо, обсяг тіньових схем в економіці України оцінюється від 550 до 1050 млрд грн, через що державний бюджет втрачає від 150 до 275 млрд грн.

Відзначимо, тіньові операції становили четверту частину від офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 2018 рік, або 846 млрд грн.

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Автор: Олександр Білоус