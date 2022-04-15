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Украина вместе с союзниками отслеживает движение танкеров с российской нефтью

Фото: Украина вместе с союзниками отслеживает движение танкеров с российской нефтью (фото gcaptain.com)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская и международные эксперты анализируют влияние санкций и отслеживают движение танкеров с российской нефтью. Для этого используют данные разведки и специальное программное обеспечение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Информацию группе предоставляют как международные специалисты, так и чиновники других стран и даже разведка. Кроме того, группа использует программное обеспечение для сетевого анализа, чтобы установить взаимосвязь между разрозненными данными", - пишет пресс-служба.

Программа анализирует движение кораблей и учитывает различную информацию, в том же числе относительно груза, маршрута, страховых данных, а также исторические модели навигации в различных погодных и рыночных условиях.

"Группе экспертов уже удалось обнаружить поставки казахской нефти, которые, как они считают, содержат часть тайно загруженной российской нефти, говорит Олег Устенко", - пишет пресс-служба.

Предупреждения присылают соответствующим правительствам и компаниям.

"Более современный подход предполагает применение спутников на низких орбитах для получения сигналов от бортовых радаров. Они используются для навигации и предотвращения столкновений, поэтому моряки не склонны их отключать. Новое программное обеспечение для обработки сигналов определяет геолокацию источника сигналов, иногда в пределах нескольких сотен метров", - отмечает пресс-служба.

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