RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна разом з союзниками відстежує рух танкерів з російською нафтою

Фото: Україна разом з союзниками відстежує рух танкерів з російською нафтою (gcaptain.com)
Автор: Сергій Пишкін

Українська та міжнародні експерти аналізують вплив санкцій й відстежують рух танкерів з російською нафтою. Для цього використовують дані розвідки й спеціальне програмне забезпечення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Інформацію групі надають як міжнародні фахівці, так і урядовці інших країн та навіть розвідка. Крім того, група використовує програмне забезпечення для мережевого аналізу, щоб встановити взаємозв’язок між розрізненими даними", - пише пресслужба.

Програма аналізує рух кораблів й враховує різну інформацію, у тому ж числі щодо вантажу, маршруту, страхових даних, а також історичні моделі навігації в різних погодних й ринкових умовах.

"Групі експертів вже вдалося виявити поставки казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти, каже Олег Устенко", - пише пресслужба.

Попередження надсилають відповідним урядам й компаніям.

"Більш сучасний підхід передбачає застосування супутників на низьких орбітах для отримання сигналів від бортових радарів. Вони використовуються для навігації та уникнення зіткнень, тому моряки не схильні їх вимикати. Нове програмне забезпечення для обробки сигналів визначає геолокацію джерела сигналів, іноді в межах кількох сотень метрів", - відзначає пресслужба.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна