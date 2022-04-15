Україна разом з союзниками відстежує рух танкерів з російською нафтою

"Інформацію групі надають як міжнародні фахівці, так і урядовці інших країн та навіть розвідка. Крім того, група використовує програмне забезпечення для мережевого аналізу, щоб встановити взаємозв’язок між розрізненими даними", - пише пресслужба.

Програма аналізує рух кораблів й враховує різну інформацію, у тому ж числі щодо вантажу, маршруту, страхових даних, а також історичні моделі навігації в різних погодних й ринкових умовах.

"Групі експертів вже вдалося виявити поставки казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти, каже Олег Устенко", - пише пресслужба.

Попередження надсилають відповідним урядам й компаніям.

"Більш сучасний підхід передбачає застосування супутників на низьких орбітах для отримання сигналів від бортових радарів. Вони використовуються для навігації та уникнення зіткнень, тому моряки не схильні їх вимикати. Нове програмне забезпечення для обробки сигналів визначає геолокацію джерела сигналів, іноді в межах кількох сотень метрів", - відзначає пресслужба.