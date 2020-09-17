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Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі, - Аваков

Київ, Четвер 17 вересня 2020 23:48
Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. Також Україна бажає тільки миру і процвітання Білорусі.

Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков в Facebook.

Аваков сказав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "звихнувся на своїй владі і параної навколо цього".

"Несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна. Але, якщо хтось божеволіє - не означає, що всі повинні діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі. Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. Народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань", - зазначив глава українського МВС.

Також Аваков закликав Лукашенка на маніпулювати, звинувачуючи сусідів.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні в Мінську звернувся із закликом до народів Литви, Польщі та України зупинити своїх "божевільних політиків" і не дати розв'язатися війні.

Раніше Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій на адресу Білорусі. Він також висловив жаль з приводу того, що Київ приєднався до західних сателітам і не визнає результати виборів.

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