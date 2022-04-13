UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина является местом преступления, - главный прокурор Гааги

Фото: Карим Хан (icj-cij.org)
Автор: Антон Федорцив

Главный прокурор Международного криминального суда Карим Хан лично приехал в Бучу, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter суда.

Во время поездки по Киевщине Хан отметил необходимость проведения независимого расследования зверств в Буче и других населенных пунктах. Он также анонсировал приезд группы судебно медицинских экспертов суда.

"Украина является местом преступления. Мы находимся здесь, поскольку имеем рациональные основания считать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного суда", – заявил прокурор.

Хан вместе со своей командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине. Залогом этого, по его мнению, должно стать "независимое и беспристрастное" расследование.

К слову, глава СБУ Баканов раскрыл подробности спецоперации по задержанию лидера ОПЗЖ Медведчука.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГаагаБучаКиевская областьМеждународный суд ООНВторжение России в УкраинуВойна России против Украины