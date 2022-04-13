Украина является местом преступления, - главный прокурор Гааги

Главный прокурор Международного криминального суда Карим Хан лично приехал в Бучу, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter суда.
Во время поездки по Киевщине Хан отметил необходимость проведения независимого расследования зверств в Буче и других населенных пунктах. Он также анонсировал приезд группы судебно медицинских экспертов суда.
"Украина является местом преступления. Мы находимся здесь, поскольку имеем рациональные основания считать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного суда", – заявил прокурор.
Хан вместе со своей командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине. Залогом этого, по его мнению, должно стать "независимое и беспристрастное" расследование.
К слову, глава СБУ Баканов раскрыл подробности спецоперации по задержанию лидера ОПЗЖ Медведчука.
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