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Україна є місцем злочину, - головний прокурор Гааги

Фото: Карім Хан (icj-cij.org)
Автор: Антон Федорців

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто приїхав до Бучі, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter суду.

Під час поїздки по Київщині Хан наголосив на необхідності проведення незалежного розслідування звірств у Бучі та інших населених пунктах. Він також анонсував приїзд групи судово-медичних експертів суду.

"Україна є місцем злочину. Ми перебуваємо тут, оскільки маємо раціональні підстави вважати, що тут вчиняються злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного суду", – заявив прокурор.

Хан разом зі своєю командою прагне відновити істинну картину подій в Україні. Запорукою цього, на його думку, повинне стати "незалежне та неупереджене" розслідування.

До слова, глава СБУ Баканов розкрив подробиці спецоперації затримання лідера ОПЗЖ Медведчука.

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