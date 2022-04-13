Україна є місцем злочину, - головний прокурор Гааги

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто приїхав до Бучі, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter суду .

Під час поїздки по Київщині Хан наголосив на необхідності проведення незалежного розслідування звірств у Бучі та інших населених пунктах. Він також анонсував приїзд групи судово-медичних експертів суду.

"Україна є місцем злочину. Ми перебуваємо тут, оскільки маємо раціональні підстави вважати, що тут вчиняються злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного суду", – заявив прокурор.

Хан разом зі своєю командою прагне відновити істинну картину подій в Україні. Запорукою цього, на його думку, повинне стати "незалежне та неупереджене" розслідування.