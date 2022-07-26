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Україна повернула тіла ще 25 своїх військових, - Мінреінтеграції

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 11:17
Україна повернула тіла ще 25 своїх військових, - Мінреінтеграції Фото: Україна повернула тіла ще 25 своїх військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна та Росія провели черговий обмін тілами загиблих військових. Вдалося повернути тіла ще 25 наших бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

Нагадаємо, нещодавно 19 липня, Україна повернула тіла ще 45 українських військових.

Як повідомлялося, раніше 12 липня, Україна повернула 30 загиблих українських захисників.

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