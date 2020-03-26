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Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение о сотрудничестве в здравоохранении

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 16:28
Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение о сотрудничестве в здравоохранении
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Главы МИД стран договорились в ближайшее время финализировать и другие соглашения

Главы Министерств иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса. Об этом сообщает правительственный портал.

Переговоры состоялись по видеосвязи. Глава МИД Украины договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии в настоящее время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.

"Дмитрий Кулеба также договорился с Петером Сийярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которая позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии", - указано в сообщении.

Кроме того, министры договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, в результате заражения коронавирусом умер Стивен Дик - заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште (Венгрия). Так, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его потрясла печальная весть о смерти Стивена Дика, которому было 37 лет.

Как писало РБК-Украина, в Венгрии количество умерших от коронавируса выросло до 6 человек. Жертвами коронавируса стали 2 женщины в возрасте 65 и 75 лет. Общее число умерших выросло до 6.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВенгрияДмитрий КулебаКоронавирус
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