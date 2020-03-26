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Україна та Угорщина терміново підпишуть угоду про співпрацю в охороні здоров’я 

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 16:28
Україна та Угорщина терміново підпишуть угоду про співпрацю в охороні здоров’я 
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глави МЗС країн домовилися найближчим часом фіналізувати й інші угоди

Глави Міністерств закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сіярто домовилися про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров’я, яка дозволить об’єднати зусилля двох країн задля спільної боротьби проти пандемії коронавірусу. Про це повідомляє урядовий портал.

Переговори відбулися по відеозв’язку. Глава МЗС України домовився про захист та підтримку громадян України на території Угорщини у час транспортних обмежень та запевнив у відповідному ставленні до громадян Угорщини в Україні.

"Дмитро Кулеба також домовився з Петером Сіярто про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров’я, яка дозволить об’єднати зусилля двох країн задля спільної боротьби проти пандемії", - вказано у повідомленні.

Крім того, міністри домовилися найближчим часом фіналізувати інші угоди, підписання яких очікується під час зустрічі лідерів держав, президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, в результаті зараження коронавірусом помер Стівен Дік - заступник голови британської дипломатичної місії у Будапешті (Угорщина). Так, міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що його вразила сумна звістка про смерть Стівена Діка, якому було 37 років.

Як писало РБК-Україна, в Угорщині кількість померлих від коронавірусу зросла до шести осіб. Жертвами коронавірусу стали дві жінки у віці 65 і 75 років. Загальна кількість померлих зросла до 6.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниУгорщинаДмитро КулебаКоронавірус
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