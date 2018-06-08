Украина и Венгрия обсудили расширение военного сотрудничества

Министры обороны Украины и Венгрии провели встречу

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Украина и Венгрия обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Об этом он заявил по итогам встречи с министром обороны Венгрии Тибором Бенко в пятницу в Брюсселе, передает "Укринформ".

"Только что мы завершили встречу с министром обороны Венгрии. Мы рассмотрели вопросы, связанные с военным сотрудничеством между оборонными ведомствами", - рассказал украинский министр.

Полторак подчеркнул, что надеется на улучшение такого сотрудничества. В частности, речь идет о подготовке личного состава, кибербезопасности, консультативную помощь в вопросах реформы военной медицины.

Кроме того, министр во время встречи выразил обеспокоенность венгерской стороне по блокированию Будапештом заседаний Комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях.

Напомним, 5 июня Министерство образования и науки (МОН) Украины и венгерская община начали переговоры по законопроекту "Об общем среднем образовании", в частности относительно языковой статьи закона.