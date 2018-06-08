Україна й Угорщина обговорили розширення оборонного співробітництва

Міністри оборони України та Угорщини провели зустріч

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що Україна й Угорщина обговорили перспективи розширення співпраці у сфері безпеки та оборони. Про це він заявив за результатами зустрічі з міністром оборони Угорщини Тібором Бенко у п'ятницю у Брюсселі, передає "Укрінформ".

"Щойно ми завершили зустріч із міністром оборони Угорщини. Ми розглянули питання, пов’язані з військовою співпрацею між оборонними відомствами", - розповів український міністр.

Полторак підкреслив, що сподівається на поліпшення такої співпраці. Зокрема, йдеться про підготовку особового складу, кібербезпеку, дорадчу допомогу у питаннях реформи військової медицини.

Крім того, міністр під час зустрічі висловив занепокоєння угорській стороні щодо блокування Будапештом засідань Комісії Україна-НАТО на міністерському та вищому рівнях.

Нагадаємо, 5 червня Міністерство освіти і науки (МОН) України та угорська громада почали переговори щодо законопроекту "Про загальну середню освіту", зокрема щодо мовної статті закону.