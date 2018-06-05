МОН начало переговоры с венгерской общиной о языковой статье закона об образовании

Венгерская община во время встречи подняла вопрос печати качественно новых учебников и уточнила путь внедрения языковой статьи

Министерство образования и науки (МОН) Украины и венгерская община во вторник, 5 июня, начали переговоры относительно законопроекта "Об общем среднем образовании". В частности, стороны будут совместно работать над разработкой программ в рамках законопроекта, передает пресс-центр МОН.

"Основной акцент переговоров сделан на уточнении позиций в отношении плана имплементации статьи 7 закона "Об образовании", совершенствования методик для изучения украинского языка, разработка новых стандартов и учебников, что предполагается сделать в рамках переходного периода к полноценной имплементации языковой статьи", - говорится в сообщении.

"Сейчас правительство подало в Верховную раду проект закона №8046, что предусматривает удлинение переходного периода до 2023 года. Мы соглашаемся, что эта пролонгация является правильная с педагогической точки зрения, но для нас также важно, что именно будет происходить в этот переходный период и насколько качественно он будет организован", - отметил в ходе переговоров народный депутат Василий Брензович, что является представителем венгерской общины в парламенте.

Также во время встречи был поднят вопрос печати качественно новых учебников.

"В Венгрии больше специалистов, которые могут работать над учебниками венгерском языке. Там уже есть разработанные материалы, которые можно использовать для обучения наших детей. И мы хотели бы иметь возможность использовать качественные материалы и в школах, где учатся дети венгерской общины. Те книги, что сегодня печатаются за государственный счет, к сожалению, не высокого качества", - добавила председатель Закарпатского угорскоговорящего педагогического общества Илдика Орос.

Фото: переговоры МОН с венгерской общиной (mon.gov.ua)

Министр образования Лилия Гриневич ответила, что для МОН важно, чтобы все учебники, по которым учатся дети в школах Украины, были адаптированы к реалиям государства.

"Очень важен контекст, в котором подается информация в учебнике. Если есть азбука, в которой дети учат буквы и читают исключительно о венгерский гимн, флаг и города - нам это не подходит. Учебник должен быть адаптирован, наряду с обучением рассказывать ребенку о государстве, в которой она живет", - отметила министр.

Она также пригласила собеседников посодействовать в розробціи учебников для обучения детей с венгерской общины Украины.

Представители общины также передали предложения по проекту языковой статьи будущего закона "Об общем среднем образовании", в которой должно быть уточнено путь имплементации языковой статьи закона "Об образовании".

Добавим, что ранее венгерская община отказывалась относительно консультаций относительно имплементации языковой статьи, мотивируя это тем, что сначала Конституционный суд Украины должен рассмотреть соответствующее представление и подтвердить конституционность 7 статьи.

Напомним, ранее Венгрия заявила, официально инициирует в Североатлантическом альянсе (НАТО) просмотр всех программ поддержки Украины. В ответ в НАТО заверили, что не будут прекращать поддержку Украины.

Конфликт между Будапештом и Киевом начался в 2017 году, когда Верховная рада приняла закон об образовании, в котором указано, что обучения для национальных меньшинств теперь должно осуществляться на государственном языке. Переходный период для внедрения этой нормы - до 2023 года.