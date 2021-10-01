Украина из-за Венгрии переориентирует реверс газа на Польшу, Словакию и Румынию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольги Бельковой в эфре "Украина 24".

По ее словам, венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину.

"К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса… Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией", - добавила Белькова.