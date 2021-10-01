Украина из-за Венгрии переориентирует реверс газа на Польшу, Словакию и Румынию

Украинская сторона из-за прекращения транзита газа в Венгрию переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления. Отсутствие транзита закрыло возможность реверса из Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольги Бельковой в эфре "Украина 24".
По ее словам, венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину.
"К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса… Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией", - добавила Белькова.
Напомним, сегодня Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.
Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что российский "Газпром" имеет право прекращать транзит газа через Украину, но все равно обязан платить.