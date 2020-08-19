Украина и Великобритания проведут военные учения в Черном море

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в черноморский регион будут направлены корабли Королевского военно-морского флота в рамках учений с украинским ВМФ. Об этом дипломат рассказал во время визита в Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

По словам Уоллеса, совместные военные учения являются примером расширения сотрудничества Британии с Украиной в последние годы.

"Я рад второй раз посетить Украину с момента моего назначения на должность министра обороны. "Инициатива по морской подготовки" является очередным шагом к дальнейшему развитию отношений Великобритании и Украины в сфере обороны", - сказал Уоллес.

Он также отметил, что Великобритания уже провела подготовку тысяч украинских военных с широким перечнем навыков, от основ первой медицинской помощи и оперативного планирования, что помогало им защищать территориальную целостность своей страны от поддерживаемых Россией сил.

"Инициатива по морской подготовки" позволит еще более тесное сотрудничество между НАТО и вооруженными силами стран мира и позволит увеличить преимущества полученного Украиной статуса Партнера расширенных возможностей НАТО", - сказал министр.

В ведомстве отмечают, что курсы будут проводить военные из Британии, а также из Швеции, Канады и Дании в таких дисциплинах, как навигация, оперативное планирование, подготовка военных водолазов, наблюдения за морской обстановкой, пожаротушения и ремонт повреждений.

Напомним, Бен Уоллес с рабочим визитом прибыл в Киев вчера.

Кроме того, в начале года в Министерстве обороны сообщили, что Великобритания будет помогать Украине в усилении инфраструктуры Военно-морских сил.

Также РБК-Украина писало, что весной президент Владимир Зеленский одобрил ратификацию договора с Францией о морской безопасности Украины.