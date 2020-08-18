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В Киев прибыл министр обороны Британии для усиления сотрудничества с Украиной

Киев, Вторник 18 августа 2020 11:29
В Киев прибыл министр обороны Британии для усиления сотрудничества с Украиной
Фото: Бен Уоллес прилетел в Киев (facebook.com/ukinukraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Стороны обсудят взаимовыгодные вопросы в сфере обороны

В Киев с рабочим визитом прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Целью визита является усиление сотрудничества между Британией и Украиной в оборонной сфере и безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Киеве.

В Министерстве обороны Украины добавили, что во время визита Уоллеса в Киев стороны изучат аспекты реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере.

"Во время официальной встречи делегаций стороны обсудят приоритеты военного сотрудничества двух стран и актуальные вопросы, представляющие взаимовыгодный интерес", - отметили в Минобороны.

Напомним, в начале года в Министерстве обороны сообщили, что Великобритания будет помогать Украине в усилении инфраструктуры Военно-морских сил.

Также РБК-Украина писало, что весной президент Владимир Зеленский одобрил ратификацию договора с Францией о морской безопасности Украины.

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