Украина не ведет разработку ядерного оружия, - генеральный директор МАГАТЭ

Любые предположения о разработке или подготовке Украины к владению ядерным оружием отрицаются представителями МАГАТЭ на основании проведенных инспекций ядерных объектов. Об этом на заседании подкомитета Европарламента по обороне и безопасности заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"В течение нескольких прошедших недель и даже только что со стороны высоких должностных лиц звучали заявления, что Украина может разрабатывать ядерное оружие. Безусловно, МАГАТЭ это твердо отрицает. Но мы отрицаем это не на основе политических заключений, предпочтений или политических инстинктов. Мы это делаем на основе фактов, поскольку имеем возможность проводить инспекции и объективно подтверждать, что ядерные материалы не поддаются модификациям", - заявил Гросси.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ не выявили опасности на Чернобыльской АЭС. Представители организации сообщили, что, несмотря на небольшое повышение уровня радиации в Чернобыле, он все еще значительно ниже разрешенных уровней для рабочих в среде с этим типом радиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.