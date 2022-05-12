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Україна не веде розробку ядерної зброї, - генеральний директор МАГАТЕ

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Брюссель, Четвер 12 травня 2022 04:33
Україна не веде розробку ядерної зброї, - генеральний директор МАГАТЕ Глава МАГАТЕ (Фото: iaea.org)
Автор: Константин Широкун

Будь-які припущення про розробку або підготовку України до володіння ядерною зброєю заперечуються представниками МАГАТЕ на підставі проведених інспекцій ядерних об'єктів. Про це на засіданні підкомітету Європарламенту з оборони та безпеки заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Протягом декількох минулих тижнів і навіть тільки що з боку високих посадових осіб звучали заяви, що Україна може розробляти ядерну зброю. Безумовно, МАГАТЕ це твердо заперечує. Але ми заперечуємо це не на основі політичних висновків, уподобань або політичних інстинктів. Ми це робимо на основі фактів, оскільки маємо можливість проводити інспекції й об'єктивно підтверджувати, що ядерні матеріали не піддаються модифікаціям", - заявив Гроссі.

Раніше повідомлялося, що експерти МАГАТЕ не виявили небезпеки на Чорнобильській АЕС. Представники організації повідомили, що, незважаючи на невелике підвищення рівня радіації в Чорнобилі, він все ще значно нижче дозволених рівнів для робітників в середовищі з цим типом радіації.

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