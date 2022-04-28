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Эксперты МАГАТЭ не выявили опасности на Чернобыльской АЭС

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Украина, Четверг 28 апреля 2022 17:15
Эксперты МАГАТЭ не выявили опасности на Чернобыльской АЭС Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (iaea.org)
Автор: Александр Белоус

Эксперты МАГАТЭ не выявили на Чернобыльской АЭС высоких уровней радиации. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, несмотря на "небольшое повышение" уровня радиации в Чернобыле, он все еще "значительно ниже разрешенных уровней для рабочих в среде с этим типом радиации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это в три и более раза ниже разрешенных уровней для работников в зонах, подвергшихся воздействию радиации", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Вене, ссылаясь на диаграммы, показывающие уровни доз, измеренные экспертами МАГАТЭ.

"Ситуация не та, которую можно было бы оценить как представляющую большую опасность для окружающей среды или людей в тот момент, когда мы проводили эти измерения", - добавил он.

Гросси сказал, что у него нет никакой информации относительно сообщений о том, что российские солдаты могут "потенциально умереть в течение нескольких месяцев" из-за радиации, которую испытали в Рыжем лесу, сильно загрязненном районе недалеко от Чернобыля.

"Такова ситуация с радиацией", - сказал глава МАГАТЭ. "Это уровни, которые мы измерили", - добавил он.

Эксперты МАГАТЭ посетили чернобыльскую площадку в последние несколько дней, чтобы измерить там уровень радиации после того, как закрытая атомная электростанция снова попала в руки Украины после того, как в начале этого месяца ее захватили российские вооруженные силы.

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