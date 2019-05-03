Украина ведет переговоры о закупке газа у США, - Коболев

Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава "Нафтогаза" обсудил с американскими партнерами давление на РФ из-за строительства "Северного потока-2"

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры с США о закупке у них газа. Об этом он сказал в интервью изданию "Голос Америки".

Так, для проведения переговоров Коболев прибыл в Вашингтон.

"Мы ведем переговоры по этому поводу, и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - сказал глава НАК.

Речь идет о поставках сжиженного газа, который в больших объемах производят в США. В то же время сейчас в Украине нет мощностей для приема поставок сжиженного газа в портах.

Следует отметить, что кроме переговоров о возможных поставках газа в Украину, глава правления "Нафтогаза" также обсуждал с американскими партнерами давление на Россию по строительству "Северного потока-2".

Коболев подчеркнул, что даже в случае, если "Северный поток-2" не достроят вовремя, Россия все равно пойдет на ограничение объемов поставок газа, чтобы "достичь своей цели" по энергетическому давлению на Европейский союз и Украину.

Напомним, ранее Коболев заявил, что Россия хочет в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев расценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны, как начало переговоров.

Добавим, Коболев подчеркнул, что в подземные хранилища газа Украины нужно закачать 20 млрд куб. м газа, чтобы гарантировать прохождение отопительного сезона 2019-2020 годов при любой погоде и политической ситуации.